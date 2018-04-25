В Одессе суд не нашел состава правонарушения в действиях ректора медуниверситета Запорожана

По данным прокуратуры, ректор не внес в декларацию за 2016 год нежилое помещение в центре Одессы, которое в 2017 году продал за 280 тыс. грн.

Приморский районный суд Одессы не нашел состава правонарушения в действиях ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана, отстраненного на время следствия от исполнения обязанностей в связи с проведением в отношении него расследования, связанного с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, к соответствующему выводу пришел судья Сергей Кичмаренко, огласивший сегодня свое решение.

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Отмечается, что Запорожан подозревался в предоставлении заведомо ложных данных в декларации — ст. 172-6 КУоАП.

В частности, по словам представителя прокуратуры, ректор в декабре 2017 года продал за 280 тыс. грн нежилое помещение площадью 49,8 кв. м на улице Екатерининской (центр города). При этом в декларации Запорожана за 2016 год данный объект не значится.

Защита настаивала на том, что помещение в декларацию не внесено ошибочно, так как Запорожан оплачивал коммунальные счета за него вместе с квартирой.

После оглашения решения присутствующие в зале активисты начали скандировать: «Позор!».

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины с 23 апреля отстранило от исполнения служебных обязанностей ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана в связи с проведением в отношении него расследования, связанного с коррупцией.

Справка УНИАН. Доктор медицинских наук, академик Валерий Запорожан, 1947 года рождения. Возглавляет Одесский национальный медицинский университет с 1994 года. Является лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженным изобретателем Украины, полным кавалером ордена «За заслуги» трех степеней.