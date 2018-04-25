На Донбассе среди боевиков стремительно распространяется туберкулез - Минобороны

В одной из "воинских частей" боевиков на Донбассе выявлено более 80 больных туберкулезом.

На Донбассе среди боевиков стремительно распространяется туберкулез: в одной из так называемых "воинских частей" боевиков на Донбассе выявлено более 80 больных туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.

По его словам, командиры отдельных "воинских частей" оккупационных войск с целью доукомплектования подразделений личным составом осуществляют набор на "военную службу" без проведения проверок на пригодность по состоянию здоровья, в том числе на отсутствие инфекционных заболеваний.

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"В частности в одной из так называемых "воинских частей 1-го армейского корпуса" выявлено более 80 военнослужащих с заболеванием туберкулезом", - сказал Праута.

Согласно распоряжению командования боевиков, добавил он, в этой "воинской части" запретили увольнение по состоянию здоровья.

Ранее Праута заявил, что у боевиков на Донбассе усугубляется проблема с комплектацией подразделений из-за недовольства деятельностью командования и условиями службы.