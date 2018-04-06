Флюорографию, как метод диагностики туберкулеза, не отменят - Минздрав

Для преодоления туберкулеза необходимо сконцентрировать усилия не только на лечении, но и на ранней диагностике.

Флюорография, как метод диагностики туберкулеза в Украине, отменяется.

Как сообщают в Минздраве, более 20% случаев туберкулеза в Украине остаются недовиявленимы. Поэтому сегодня важно наряду с флюорографию, которая позволяет выявить развитую форму болезни, внедрять другие методы диагностики, которые доказали свою эффективность в мире и позволяют выявить туберкулез на ранних стадиях.

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Для преодоления туберкулеза в Украине необходимо сконцентрировать усилия не только на лечении, но и на ранней диагностике. Это поможет начать лечение туберкулеза еще до того, как болезнь начала проявляться.

Лучшим методом скрининга на туберкулез в мире признано целевое или таргетной обследования. Новая система предусматривает, что у каждого семейного врача будет скрининг-анкета, по которой он будет определять, пациент находится в группе риска (если человек контактировал с больными туберкулезом, с ослабленной иммунной системой, ВИЧ-инфицированный и т.д.). Если да - направлять его на дополнительное обследование.

Анализ мокроты - современный метод диагностики, который позволяет определить возбудителя болезни в организме с 2:00 и при необходимости сразу начать лечение. С помощью молекулярно-генетических методов можно обнаружить присутствие микобактерий туберкулеза в мокроте, крови, спинно-мозговой жидкости, экссудате или мочи, через 2-4 часа можно получить результат о наличии или отсутствии туберкулезной палочки, а при ее наличии установить, чувствительная она к препаратов первого ряда (наличие резистентности). Метод исследования полностью автоматизирован.

Также по рекомендациям ВОЗ, целесообразным является использование рентгенофлюорографическом метода обследования в группах высокого риска заболевания туберкулезом, определенных для каждой страны с учетом особенностей.

Флюорография как метод диагностики не отменяется: она по-прежнему будет использоваться для диагностики туберкулеза. В то же время, этот метод не может оставаться единственным или главным для диагностики туберкулеза. Научные данные свидетельствуют о том, что массовое флюорографическое обследование среди общего населения для выявления туберкулеза не показывает эффективности. Поэтому наряду с флюорографией должны использовать другие методы диагностики, чтобы выявлять туберкулез можно раньше, а не иметь дело с его развитой форме, предоставлять пациентам возможность получить целесообразно лечения. Продолжаем взаимодействовать с экспертами, международными партнерами и общественными организациями, чтобы внедрить современные и эффективные методы борьбы с туберкулезом.