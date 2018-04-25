Это самое большое количество новых случаев, зафиксированных за неделю, с начала вспышки кори с 2017 года.

В Украине снова набирает оборотов эпидемия кори - за неделю заболели более тысячи человек.

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Как сообщили УНИАН в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, за 16-ю неделю 2018 корью заболели 1070 человек: 507 взрослых и 563 ребенка.

Это самое большое количество новых случаев заболевания, зафиксированных за неделю, с начала вспышки кори с 2017 года. Стремительный рост количества заболеваний за последнюю неделю связано с групповыми вспышками в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Киевской областях, а также ростом количества взрослых, заболевших корью.

Оперативный штаб Минздрава Украины по реагированию на ситуацию с распространения кори в Украине принял решение о расширении мер усиленной иммунизации все группы детей в возрасте до 18 лет (ранее меры усиленной иммунизации распространялись только на детей до 9 лет).

Министерство здравоохранения изучает возможность проведения иммунизации взрослых по эпидемическим показаниям с использованием вакцин, закупленных на национальном уровне.

Всего в течение 16-ти недель 2018 корью заболели 11720 человек - 4564 взрослых и 7156 детей. С начала года от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

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Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1985), Закарпатской (1893), Одесской (1327), Львовской (1293), Черновицкой (983) областях. За последнюю неделю значительно возросло количество зарегистрированных случаев в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Львовской, Харьковской, Киевской областях и Киеве.