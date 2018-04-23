В Украине началась неделя иммунизации
В Украине началась Европейская неделя иммунизации.
Министерство здравоохранения, Центр общественного здоровья совместно с партнерами Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) призвали украинцев вакцинировать детей и вакцинироваться самим.
Как отмечают в Минздраве, в Украине достаточное количество вакцин, чтобы охватить иммунизацией все возрастные группы. Охват плановыми прививками против кори в 2017 году увеличилось более чем вдвое и превысило 90%. В то же время, уровень вакцинации от таких опасных болезней, как дифтерия, коклюш и столбняк остается критически низким. Так, например, по данным Центра общественного здоровья, в прошлом году только половина украинских детей 18 месяцев вакцинировали от дифтерии, столбняка и коклюша и меньше половины взрослых прошли плановую ревакцинацию от дифтерии и столбняка . Против полиомиелита привито 75%, против гепатита В - 50% детей.
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В предыдущие годы уровень вакцинации в Украине упал до неприемлемо низкого уровня как из-за отсутствия достаточного количества вакцин в течение последних 7 лет, так и из-за распространения опасных мифов и антинаучных предположений, вакцинация, вроде, нужна или вредна.