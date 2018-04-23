В Украине началась неделя иммунизации

В Украине достаточное количество вакцин, чтобы охватить иммунизацией все возрастные группы.

В Украине началась Европейская неделя иммунизации.

Министерство здравоохранения, Центр общественного здоровья совместно с партнерами Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) призвали украинцев вакцинировать детей и вакцинироваться самим.

Как отмечают в Минздраве, в Украине достаточное количество вакцин, чтобы охватить иммунизацией все возрастные группы. Охват плановыми прививками против кори в 2017 году увеличилось более чем вдвое и превысило 90%. В то же время, уровень вакцинации от таких опасных болезней, как дифтерия, коклюш и столбняк остается критически низким. Так, например, по данным Центра общественного здоровья, в прошлом году только половина украинских детей 18 месяцев вакцинировали от дифтерии, столбняка и коклюша и меньше половины взрослых прошли плановую ревакцинацию от дифтерии и столбняка . Против полиомиелита привито 75%, против гепатита В - 50% детей.

Читайте такжеКак будут выбирать новых руководителей учреждений здравоохранения: комментарий Минздрава