Как будут выбирать новых руковоителей учреждений здравоохранения: комментарий Минздрава

Ранее политику отбора кандидатов на такие должности формировали местные департаменты здравоохранения.

В Украине начались конкурсные процедуры по избранию руководителей учреждений здравоохранения (УЗ).

Как сообщили в Минздраве, ранее политику отбора кандидатов на такие должности формировали местные департаменты здравоохранения. В результате управление было неэффективным, фиксировались растраты бюджетных средств и факты построения схем «круговой поруки» между органом управления и УЗ.

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В начале этого года вступило в силу постановление «Порядок проведения конкурса на занятие должности руководителя государственного, коммунального учреждения здравоохранения », которое вводит отбор кандидатов независимой конкурсной комиссией с привлечением представителей общественности.

Конкурсные комиссии должны состоять поровну из представителей всех трех заинтересованных сторон - органа управления, трудового коллектива и общественности.

Порядок устанавливает такие условия, при которых те честные и профессиональные кандидаты, которые хотят возглавить определенный заведение, действительно получают шанс его возглавить. Чтобы принять участие в работе конкурсной комиссии со стороны общественности, надо иметь общественную организацию антикоррупционного или медицинского направления, зарегистрированной уже два года. Такие представители должны подаваться в общественный совет органа управления, имеет отбирать их для участия в конкурсе.

Проблема, которую обнаружили первые отборы, заключается в привлечении «своих» активистов в комиссию со стороны местных органов управления.

В Минздраве подчеркнули, что к рассмотрению принимаются только кандидатуры с медицинским образованием, в дальнейшем руководителями УЗ должны становиться люди с высокими навыками управления. Руководителем учреждения здравоохранения должен быть хороший менеджер, а медицинское образование - это дополнительный фактор, но он не должен быть обязательным, считают в Минздраве.

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