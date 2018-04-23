К системе «Электронное здоровье» по состоянию на 20 апреля подключено 1031 коммунальное учреждение, оказывающее первичную медицинскую помощь.

Киев лидирует по количеству подписанных с врачами деклараций.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины, опубликованном на «Правительственном портале».

На третью неделю кампании «Врач для каждой семьи» в электронной системе здравоохранения зарегистрировано 1 млн 191 тыс. 313 деклараций.

По количеству подписанных деклараций, лидирует Киев со 157 тысячами деклараций. На втором месте Харьковская область (134 889 деклараций), на третьем - Винницкая область (116 683 декларации), на четвертом - Донецкая область - более 116 000 деклараций и на пятом месте - Днепропетровская область (98024 декларации).

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В ведомстве отметили, что количество подписанных деклараций зависит не только от активности пациентов, но и от численности населения и количества учреждений, которые уже подключены к электронной системе и начали подписание деклараций.

73% пациентов, которые подписали декларации, выбирают семейных врачей. Именно семейных врачей в системе зарегистрировано больше всего - 11 822 специалиста. В общей сложности подписывать декларации могут уже более 18 000 врачей.

К системе «Электронное здоровье» по состоянию на 20 апреля подключено 1031 коммунальное учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь.