Гройсман пообещал, что будет работать над ростом зарплаты врачей

11:26, 20 апреля 2018
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УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Есть одно наше упущение, о котором я сегодня хотел бы сказать. Это экстренная скорая медицинская помощь. Там мы действительно задолжали", - отметил глава правительства.

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"Мы выйдем в украинский парламент с отдельной программой поддержки и развития экстренной медицины", - сказал Гройсман.

Кроме того, премьер заверил, что будет работать над тем, чтобы зарплаты врачей росли.

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Теги: #зарплата медиков#Гройсман обещает прогресс