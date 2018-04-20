Гройсман пообещал, что будет работать над ростом зарплаты врачей
11:26, 20 апреля 2018Страна
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Премьер анонсировал отдельную программу поддержки и развития экстренной медицины.
Власть в очередной раз обещает поднять зарплаті украинским медикам / УНІАН
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал отдельную программу поддержки и развития экстренной медицины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
"Есть одно наше упущение, о котором я сегодня хотел бы сказать. Это экстренная скорая медицинская помощь. Там мы действительно задолжали", - отметил глава правительства.
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"Мы выйдем в украинский парламент с отдельной программой поддержки и развития экстренной медицины", - сказал Гройсман.
Кроме того, премьер заверил, что будет работать над тем, чтобы зарплаты врачей росли.
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