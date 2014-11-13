В Киеве состоится конференция «Травма войны: психологическая помощь и реабилитация»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова, 18-19 ноября, Киев, Гуманитарный штаб Рината Ахметова проводит Международную конференцию для психологов «Травма войны: психологическая помощь и реабилитация». В конференции примут участие украинские и международные специалисты, которые работают с посттравматическим стрессовым расстройством, в том числе занимались реабилитацией взрослых и детей, которые столкнулись с войной:

- Александр Венгер, Россия, детский психолог, доктор психологических наук, профессор; занимался реабилитацией детей в Беслане;

- Семен Глузман, Украина, психиатр, член Гуманитарного совета при Президенте Украины; один из авторов Закона Украины «О психиатрической помощи»;

- Алена Лукьянчук, Украина, психолог, работает с детьми-переселенцами из зоны АТО,

а также Людмила Петрановская, Наталия Умарова, Александр Кочубей, Елена Коссе, Елена Баева и др.

В конференции также примут участие представители органов власти и международных организаций.

Участники конференции обсудят зарубежный и украинский опыт работы с людьми, имеющими психологическую травму войны, - навязчивые воспоминания, ночные кошмары, нарушения сна, раздражительность. Свой опыт работы с детьми представят и психологи Гуманитарного штаба Рината Ахметова, который запускает проект бесплатной подготовки психологов к работе с последствиями войны.

Зарегистрироваться для участия в конференции можно пройдя по этой ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1L82gYnnKfYWHMbQC9ebAQAwpj7pQ3FH7piKqbry452U/viewform?usp=send_form

Приглашаем также представителей СМИ принять участие в мероприятии.

Получить аккредитацию и узнать детали можно по номеру телефона: 044 502 52 12.

Справка:

Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает по четырем направлениям: оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе адресной и психологической помощи; помощь детям; эвакуация людей из зоны военных действий и размещение переселенцев.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.