В Киеве состоится концерт с участием артистов с ограниченными физическими возможностями

Мероприятие проводится в поддержку петиции к президенту Украины от родителей детей с инвалидностью и взрослых людей с инвалидностью относительно социального обеспечения.

В Киеве в Октябрьском дворце 17 мая состоится благотворительный вечер-концерт с участием артистов с ограниченными физическими возможностями «Ты особенный на нашей планете!».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила организатор, режиссер-сценарист мероприятия, основатель и председатель правления БО «БФ «Лебедь» Виктория Лищенко.

«Я хочу пригласить всех на благотворительный вечер в Октябрьский дворец. Этот вечер, мне кажется, растопит много сердец, коснется многих. Вы увидите, как выступают наши талантливые «особенные» артисты, имеющие ограничения в жизни, но при этом такая активность для них - это как глоток воздуха», - отметила Лищенко.

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По ее словам, перед концертом, который начнется в 19.00, в фойе дворца будет организована фотовыставка и ярмарка изделий hand made от «особенных» людей.

«Каждый билет - это вклад в тот проект, который называется "Город профессий для особенных людей". Проект направлен на решение проблемы общественной адаптации людей с инвалидностью. Этот проект уже существует, на сегодняшний день уже делают пекарню для «особенных» людей, сегодня уже проводятся мастер-классы, куда можно привозить этих людей», - сказала Лищенко.

Средства от мероприятия планируют направить на закупку специального транспорта для перевозки людей с особыми потребностями.

«Им нужен социальный мир. Все люди нуждаются в общении», - подчеркнула Лищенко, обратив внимание, что на сегодняшний день в нашем обществе существует стереотип «особенных» людей, который отделяет их от всех других людей.

«И мы хотим, чтобы эта грань, которая сделала ограничения, сегодня была стерта, и мы могли спокойно общаться, делиться и учиться друг у друга», - сказала она.

Участница благотворительного концерта «Ты - особенный на нашей планете» Оксана Нежальская заявила, что участием в этом проекте «особенные» люди хотят показать, что они на самом деле такие же как все.

«Мы хотим этим концертом показать, что мы есть, мы существуем. И мы даже не столько просим помощи от вас, а просто хотим, чтобы на нас обратили больше внимания. Но не жалостью, а поддержкой, чтобы мы уверенно чувствовали себя, когда выходим на улицу», - отметила она.

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Председатель правления МОО "За равновесие в обществе», соорганизатор мероприятия Людмила Веспер подчеркнула, что концерт проводится, в частности, в поддержку петиции к президенту Украины от родителей детей с инвалидностью и взрослых людей с инвалидностью, которая требует пересмотра размера социальных льгот для этой категории и расчетов начисления социальной денежной помощи. Она призвала всех неравнодушных людей присоединиться к подписанию этого обращения к главе государства.

«Сейчас мы имеем статистику: в Украине почти 3 млн людей с особенностью. И эту печальную статистику ежедневно пополняет война. Это часть нашей жизни, мы не можем от этого спрятаться. Мы вместе можем показать, какие мы люди. Цивилизованное общество как раз и показывает свою толерантность к абсолютно всем живым на планете», - подчеркнула Веспер.

По информации организаторов благотворительного мероприятия, билеты на него можно приобрести непосредственно в Октябрьском дворце, а также на сайтах по продаже билетов «Концерт.ua», «Карабас. ua».