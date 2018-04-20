Гройсман сообщил, когда в Украине появится министр здравоохранения

Премьер заявил, что дискуссии с коалицией ведутся.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на вопросы депутатов, когда он внесет в парламент кандидатуру на должность министра здравоохранения, сообщил, что дискуссии с коалицией ведутся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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«Как только будет определена общая позиция по кандидатуре, то безусловно, я как премьер-министр внесу эту кандидатуру в украинский парламент», - сказал Гройсман.