Гройсман сообщил, когда в Украине появится министр здравоохранения
11:53, 20 апреля 2018Страна
194
Премьер заявил, что дискуссии с коалицией ведутся.
Супрун и Гройсман / УНИАН
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на вопросы депутатов, когда он внесет в парламент кандидатуру на должность министра здравоохранения, сообщил, что дискуссии с коалицией ведутся.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Читайте такжеСупрун развеяла очередной миф - позволила Украинский сидеть на холодном
«Как только будет определена общая позиция по кандидатуре, то безусловно, я как премьер-министр внесу эту кандидатуру в украинский парламент», - сказал Гройсман.
Он также заявил, что не следует перекладывать на плечи одной и.о. министра здравоохранения Супрун «20 лет безответственности и хаоса» в сфере здравоохранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter