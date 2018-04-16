Гройсман призвал "актуализировать проблематику экстренной медицины"

Гройсман поддерживает действия Супрун.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил приоритетность реформы не только первичного и вторичного звена медицинского обслуживания, но и экстренной медицины, обеспечение и подготовка специалистов для которой должен быть на высоком уровне.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, такое заявление глава правительства сделал во время совещания по вопросам медицинской реформы.

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«Меняем первичную, вторичную, третичную звено. И здесь изменения в экстренной медицине должны быть на передовой с точки зрения обеспечения, организации работы, переоснащения и подготовки специалисты», - сказал Гройсман, добавив, что на сегодня правительство должно актуализировать проблематику экстренной медицины.

По информации пресс-службы, во время совещания были озвучены следующие проблемы, которые требуют немедленного решения, - подготовка кадров, обеспечение надлежащего уровня оплаты труда, комплектация автомобилей скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, Гройсман уже неоднократно выражал поддержку. а. министра здравоохранения Супрун, а также подчеркивал необходимость проведения медицинской реформы.

В рамках этой реформы, Кабмин реализует программу «Доступные лекарства», а также, на сегодня по стране проходит широкая программа «Выбери врача», в ходе которой граждане должны выбрать для себя семейного врача и заключить с ним соответствующий договор.