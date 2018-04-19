В рамках кампании «Выбери врача» подписано миллион деклараций - Супрун

2 апреля в рамках медицинской реформы в Украине началась национальная кампания «Врач для каждой семьи».

В рамках кампании «Выбери врача» пациенты и медики уже подписали миллион деклараций.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила в Twitter.

"Первый миллион деклараций украинцев с теми врачами, которых они выбрали сами! И это только третья неделя кампании. Благодарна всем, кто активно и ответственно подошел к процессу выбора врачей", - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, 2 апреля в рамках медицинской реформы в Украине началась национальная кампания «Врач для каждой семьи», в рамках которой граждане могут выбрать терапевтов, педиатров или семейных врачей, учреждения которых подключились к электронной системе здравоохранения. По данным Минздрава, все услуги, предоставляемые этими врачами, будут 100% покрываться из государственного бюджета.

С 2018 года учреждения первичной медицинской помощи, заключившие контракты с Национальной службой здоровья Украины, должны получать финансирование по новой модели - ежегодную фиксированную выплату за обслуживание каждого пациента, с которым врачи этого учреждения подписали декларации.