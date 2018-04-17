Минздрав изменит структуру системы общественного здоровья - Супрун

По словам исполняющего обязанности министра, написание общего закона об общественном здоровье займет несколько лет.

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает законопроект о структуре системы общественного здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время форума «Реформы под прицелом: диалог общественности и правительства».

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«Написать общий закон об общественном здоровье - это займет несколько лет, это не за шесть месяцев, или даже за один год... Мы пишем закон о структуре системы общественного здоровья, и мы уже готовы его подавать в Верховную Раду», - отметила Супрун.