Минздрав изменит структуру системы общественного здоровья - Супрун
17:02, 17 апреля 2018Страна
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По словам исполняющего обязанности министра, написание общего закона об общественном здоровье займет несколько лет.
Минздрав разрабатывает законопроект о структуре системы общественного здоровья / УНИАН
Министерство здравоохранения Украины разрабатывает законопроект о структуре системы общественного здоровья.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время форума «Реформы под прицелом: диалог общественности и правительства».
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«Написать общий закон об общественном здоровье - это займет несколько лет, это не за шесть месяцев, или даже за один год... Мы пишем закон о структуре системы общественного здоровья, и мы уже готовы его подавать в Верховную Раду», - отметила Супрун.
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