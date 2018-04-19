Кабмин уволил председателя правления "Лекарств Украины"

Чиновника уволили по соглашению сторон.

Кабинет министров Украины уволил Геннадия Ворону с должности председателя правления государственной акционерной компании "Лекарства Украины".

Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.

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"Освободить Ворону Геннадия Николаевича от должности председателя правления Государственной акционерной компании "Лекарства Украины" по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины)", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, правительство назначило Ворону заместителем председателя правления компании «Лекарства Украины» 22 июля 2015 года и временно возложило на него исполнение обязанностей председателя.

Позже постоянная комиссия по проведению конкурсного отбора руководителей государственных предприятий допустила к участию в конкурсе на должность председателя правления компании «Лекарства Украины» Ворону и Сергея Майданевича.

Справка УНИАН. ГАК «Лекарства Украины» занимается разработкой балансов государственных ресурсов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, пополнением госрезерва лекарственных средств на случай стихийного бедствия, катастроф, эпидемических заболеваний, а также импортом и реализацией на внутреннем рынке наркотических, психотропных лекарственных средств и прекурсоров, участвует в закупке медикаментов, медизделий для государственных, региональных и местных потребностей.