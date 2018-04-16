Богомолец заявила, что "по инициативе Минздрава идет легализация работы наркодилеров"

В постановление №188 предлагается внести изменения, которыми предлагается «практически легализовать оборот наркотиков».

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ольга Богомолец инициировала сбор подписей под обращением к Кабинету министров с просьбой не допустить подписания предложенных Министерством здравоохранения изменений в постановление об обороте наркотиков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

По словам Богомолец, в постановление №188 предлагается внести изменения, которыми предлагается «практически легализовать оборот наркотиков». Она добавила, что соответствующими изменениями предусматривается «освободить от уголовной ответственности тех, кто будет иметь при себе 50 доз кокаина, 60 доз героина».

«На сегодняшний день в Украине, по данным общественных организаций, около 1 миллиона наркозависимых людей. В мире их уже более 300 миллионов. И реформировать здравоохранение через декриминализацию и легализацию наркотиков - это преступление перед нацией и перед народом. По инициативе Минздрава идет практически легализация работы наркодилеров», - заявила депутат.

По словам парламентария, это обращение, кроме нее, подписали заместитель председателя фракции «БПП» Ирина Луценко и лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Завтра, отметила Богомолец, она обратится с этим вопросом ко всем председателям фракций.

В свою очередь, Ляшко на брифинге отметил, что, по определенной информации, «разрабатывается решение о легализации наркотиков, об упрощении процедуры доступа к наркотикам, об увеличении дозы наркотиков, которые могут продаваться без соответствующих разрешений».

«Эта инициатива исходит от нынешнего руководителя Министерства здравоохранения Ульяны Супрун. Мы считаем это абсолютно неприемлемым, поскольку сегодня в Украине эпидемии алкоголизма и наркозависимости. И ссылки на передовой американский, европейский или колумбийский опыт нас не устраивает», - подчеркнул он.