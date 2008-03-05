В Крыму растут показатели рождаемости

Для Севастополя 2008 год при сохранении существующей тенденции может стать годом начала увеличения количества детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на коллегии городского управления здравоохранения его начальник Виктор ПОЛОГОВ.

По данным, приведенным начальником управления во время выступления на коллегии, в прошлом году в Севастополе впервые родилось детей ровно столько, сколько 15 лет назад. „С 1975 года у нас снижалась рождаемость к критически низкому уровню, в 1998 году — 6,37 детей рождалось на 1 тыс. населения, а если в абсолютных цифрах, то это всего 2,5 тыс. детей. И вот с 1999 года в Севастополе потихоньку — на 50, на 100, на 200 детей рождается больше. И в 2007 году родилось 3995 детей, то есть столько, сколько 15 лет назад”, сказал В.ПОЛОГОВ.

Это, как добавил он, говорит о том, что в прошлом году родилось столько, сколько сейчас перейдет в категорию подростков из числа тех, которые родились в 1992-1993 годах. Из этого начальник управления делает вывод, что „С 2008 года, при сохранении этой динамики, количество детей в Севастополе ежегодно будет увеличиваться”.