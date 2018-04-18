Утвержден порядок выявления лиц с инвалидностью, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации

13:21, 18 апреля 2018
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УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление одобрено на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

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Теги: #лица с инвалидностью