Утвержден порядок выявления лиц с инвалидностью, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации

Решение принято без обсуждения.

Кабинет министров Украины утвердил порядок выявления лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации или возможного поражения, и организации их сопровождения. Читайте такжеВ Украине планируют внедрить международную классификацию функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление одобрено на заседании правительства. Решение принято без обсуждения.

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