Утвержден порядок выявления лиц с инвалидностью, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации
13:21, 18 апреля 2018Страна
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Решение принято без обсуждения.
Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства / УНИАН
Кабинет министров Украины утвердил порядок выявления лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации или возможного поражения, и организации их сопровождения.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление одобрено на заседании правительства.
Решение принято без обсуждения.
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