На программу перевозки людей с инвалидностью выделено 30 млн грн

Транспортные средства будут предоставляться территориальным громадам, которые создадут службу перевозок лиц с инвалидностью.

Кабинет министров Украины выделил 30 млн грн на программу перевозки людей с инвалидностью для реализации прав инвалидов и их транспортной доступности, сообщил глава Министерства социальной политики Андрей Рева в ходе заседания парламента.

"В государственном бюджете Украины на 2018 год предусмотрены средства в сумме 30 млн грн на программу перевозки лиц с инвалидностью. Это фактически пилотный проект по приобретению автомобилей и передаче их территориальным общинам по результатам проведенного конкурса", - заявил министр.

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Рева подчеркнул, что программа перевозок людей с инвалидностью является очень важной для устранения барьеров в жизнедеятельности, в реализации их прав и транспортной доступности, особенно для людей на колясках.

По его словам, основным критерием выбора общин, которым будет предоставлен такой транспорт - принятое решение органа местной власти о создании службы перевозок и выделение средств местного бюджета.

"Таким образом мы будем стимулировать общины к созданию системы транспортного обслуживания для людей с инвалидностью, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата", - добавил Рева.

Как сообщал УНИАН, 14 марта правительство приняло ряд постановлений, призванных повысить качество жизни людей с инвалидностью в Украине.

Кабмин увеличил предельную сумму, выделяемую из государственного бюджета на мероприятия по реабилитации детей с инвалидностью. Предельная сумма на реабилитационные мероприятия для детей с инвалидностью 2-й и 3-й группы будет увеличена с 9 тысяч гривен до 17 и 25 тысяч гривен соответственно, для детей-сирот и детей без родительской опеки предельная сумма услуг увеличивается еще на 50%.

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Также предусмотрено расширение обеспечения средствами реабилитации участников АТО. Постановления предусматривают возможность компенсации покупки в торговых сетях некоторых средств реабилитации для сокращения процедуры их приобретения.

Также Кабмин увеличил финансирование программы по обеспечению людей с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями до около 1,63 млрд грн.