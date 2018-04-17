Минздраву передадут функцию оказания медицинской помощи в местах несвободы

По словам заместителя министра юстиции Дениса Чернышева, необходимо синхронизировать скорость реформирования гражданской и пенитенциарной медицины.

Передача Министерству здравоохранения функции оказания медицинской помощи в учреждениях отбывания наказания, которую сейчас осуществляют в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины Министерства юстиции, состоится после 2021 года.

Читайте такжеБогомолец заявила, что "по инициативе Минздрава идет легализация работы наркодилеров"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

"У нас шла определенная дискуссия о передаче функции предоставления медицинских услуг в Министерство здравоохранения. Эта дискуссия, кстати, имела свои довольно крупные плоды. Мы договорились и разработали общую концепцию развития предоставления таких медицинских услуг", - заявил он.

"Учитывая то, что мы должны синхронизировать скорость реформирования гражданской медицины и пенитенциарной медицины, ставим возможность передачи этих услуг после 2021 года", - добавил Чернышов.

Вместе с тем, в пресс-службе министра уточнили, что речь идет о переподчинении вновь созданного Государственного учреждения "Центра охраны здоровья" от Министерства юстиции Министерству здравоохранения.

Читайте такжеПридумать очередной "миф" и самой же его развеять: Супрун разрешила украинцам "сидеть на холодном"

Как сообщал УНИАН, победителем открытого конкурса на должность руководителя Государственного учреждения "Центр охраны здоровья" Государственной уголовно-исполнительной службы Украины стал Сергей Васильев.