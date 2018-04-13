В Минздраве опровергают информацию о массовом увольнении медиков Центра экстренной медицины в Киеве

С 1 января по 1 апреля 2018 года уволилось 34 врача и 61 фельдшер, в то же время, на работу было принято 48 человек.

В Минздраве опровергают информацию о массовом увольнении медиков Центра экстренной медицинской помощи в Киеве. В ведомстве отметили, что "в последние дни в средствах массовой информации распространяется недостоверная информация относительно резкого увольнения медицинских работников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева". Читайте такжеНаселение Украины может сократиться более чем 6 млн человек: ООН опубликовала прогнозы демографов "Распространяются данные, что только за три месяца 2018 освободилось почти 300 человек. Подчеркиваем, эта информация не соответствует действительности. Согласно информации, предоставленной директором Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолием Вершигорой, с 1 января по 1 апреля 2018 года уволилось 34 врача и 61 фельдшер, в то же время, на работу было принято 48 человек (40 фельдшеров и 8 врачей) ", - сообщили в Минздраве.

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