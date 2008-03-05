Ученые установили причину возникновения рака у курильщиков

Ученые из университета Дэвиса (Калифорния) заявили о том, что они установили наиболее вероятную причину возникновения рака легких у людей, который курят.

В наше время все знают, что курение приводит к развитию рака легких и быстрой смерти. Однако механизмы воздействия табачного дыма на легкие курильщика до сих пор были не ясны.

Калифорнийские ученые решили провести исследования, чтобы выяснить, как табачный дым влияет на легкие. В серии экспериментов ученые подвергали в лабораторных условиях культуру легочных клеток воздействию различных веществ, которые содержатся в табачном дыму.

В результате было установлено, что за развитие рака легких у курильщиков отвечает перекись водорода (hydrogen peroxide), что входит в состав дыма. Поэтому удаление перекиси водорода может помочь созданию более безопасных сортов сигарет, заключили ученые.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезни, связанные с курением, уносят жизнь одного человека каждые шесть секунд, убивая в среднем по 5,4 миллиона человек в год.

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