В зоне АТО ранена женщина-медик

В результате применения противником лазера, один военный получил поражение глаза..

Среди раненных украинских военных за прошедшие сутки есть одна женщина, которая выполняет боевую задачу в должности медсестры-анестезиолога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

«В результате вражеских обстрелов ранены трое военнослужащих, еще один наш защитник получил боевое травмирование. Их всех доставили в военные госпитали. Состояние здоровья двух военнослужащих тяжелое, одного - средней тяжести. По уточненным данным среди раненных в результате вражеских обстрелов украинских военных - одна женщина-военнослужащий. Она выполняет задачи в должности медсестры-анестезиолога. Она также эвакуирована в медицинское учреждение, состояние ее здоровья удовлетворительное», - сказал Гуцуляк.

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Кроме того, как добавил представитель Минобороны, в результате применения противником лазера, один военный получил поражения глаза, его эвакуированы в медицинское учреждение, где установлен диагноз «лучевая офтальмия», его состояние удовлетворительное.

Он также уточнил, что военный, погибший в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки, был 1997 года рождения.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики совершили 52 обстрелы позиций сил АТО, один украинский воин погиб, трое защитников получили ранения, еще двое военнослужащих получили боевую травму.