Какие украинские продукты содержат смертельно опасный ингридиент: комментарий диетолога (видео)
12:50, 17 апреля 2018Страна
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Цивилизованные страны запретили использование пальмового масла.
Пальмовое масло, которое содержится в магазинных сладостях, приводит к смертельным болезням / pixabay.com
80% украинских продуктов содержат смертельно опасный ингридиент - пальмовое масло.
Врач-диетолог Александр Кущ отмечает, что пальмовое масло вызывает смертельные болезни, в частности онкологические, пишет ТСН.
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Пальмовое масло убивает, именно оно является причиной возникновения многих болезней. Но украинцы едят его каждый день.
Этот дешевый суррогат не заменит питательные и полезные жиры.
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