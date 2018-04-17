Какие украинские продукты содержат смертельно опасный ингридиент: комментарий диетолога (видео)

12:50, 17 апреля 2018
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pixabay.com

Врач-диетолог Александр Кущ отмечает, что пальмовое масло вызывает смертельные болезни, в частности онкологические, пишет ТСН

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Пальмовое масло убивает, именно оно является причиной возникновения многих болезней. Но украинцы едят его каждый день. 

Этот дешевый суррогат не заменит питательные и полезные жиры.

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Теги: #здоровое питание#профилактика болезней