Супрун развеяла очередной миф – разрешила украинцам сидеть на холодном

Сидение на холодной поверхности может привести к обманчивому ощущению потребности частого мочеиспускания, однако это не вредит здоровью, отмечает руководитель Минздрава.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла очередной миф – на этот раз относительно сидения на холодном.

Как написала министр на своей странице в Facebook, существует много ошибочных представлений относительно сидения на холодной поверхности и проблем со здоровьем, которые это может якобы вызвать. Самый распространенный из них - миф, что сидение на холодной поверхности приводит к воспалению мочевого пузыря (циститу). По словам министра, это суждение не имеет под собой научно обоснованных доказательств.

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«Переохлаждение или воспаление определенного участка тела действительно может возникнуть, если длительное время находиться на улице в лютый мороз. Или же, когда температура, даже выше 0, однако является большая влажность воздуха и сильный ветер, который дует на открытую часть тела. Во всех других случаях, особенно при хороших погодных условиях, очень сложно переохладиться. Организм сам поддерживает оптимальную температуру внутренних органов, поэтому ваш мочевой пузырь и другие органы преимущественно защищены от перепада температуры», – написала Супрун.

Она отмечает, что сидение на холодной поверхности может привести к обманчивому ощущению потребности частого мочеиспускания однако это не вредит здоровью. Тело реагирует на холод как раздражитель, поэтому при согревании неприятное ощущение исчезает.

«Однако, если вы чувствуете жжение или боль во время мочеиспускания, это свидетельствует, что проблема действительно серьезная. Такие симптомы не связаны с холодной погодой или поверхностью, на которой вы посидели. Они чаще всего развиваются в результате бактериальных инфекций - когда до мочевого пузыря или мочевыводящих путей попадают бактерии, которые вызывают воспаление. Холод не является проводником таких бактерий. Если у вас часто случается подобная проблема - дважды или трижды в год - обратитесь к врачу и определите необходимое лечение», – подчеркивает руководитель Минздрава.

По ее данным, современные исследования показывают, что для профилактики повторения такого воспаления помогают изменения образа жизни.

Чтобы предотвратить повторное развитие инфекции, следует регулярно пить много воды и стараться соблюдать правила мочеиспускание сразу после полового акта.

«Неинфекционные причины цистита также случаются - это могут быть, например, некоторые средства контрацепции, травмы, аллергические состояния, определенные лекарства, однако им невозможно заразиться через сидение на холодной поверхности или купание в прохладной воде. Обсудите все нюансы с врачом и подберите оптимальное для вас лечение и профилактику», – пишет Супрун.