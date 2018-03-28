Супрун заявила, что возможности экстренной медицинской помощи в Украине усиливаются

Кабмин принял ряд решений по внедрению изменений в системе здравоохранения.

И.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, возможности службы экстренной медицинской помощи в Украине усиливаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Супрун на заседании правительства.

«Это позволит увеличить количество работников экстренной медицинской помощи за счет перераспределения средств от местной субвенции и позволит приобрести все необходимое для них, - отметила она.

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По словам чиновницы, сегодня на заседании правительства будет приниматься ряд важных актов для внедрения изменений в здравоохранении .