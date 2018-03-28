Супрун заявила, что возможности экстренной медицинской помощи в Украине усиливаются
И.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, возможности службы экстренной медицинской помощи в Украине усиливаются.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Супрун на заседании правительства.
«Это позволит увеличить количество работников экстренной медицинской помощи за счет перераспределения средств от местной субвенции и позволит приобрести все необходимое для них, - отметила она.
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По словам чиновницы, сегодня на заседании правительства будет приниматься ряд важных актов для внедрения изменений в здравоохранении .
"Речь идет не только о финансировании, но также и о других изменениях. В этом году мы даем рекордно ранний старт закупкам лекарств за счет 2018 через специализированные организации. Сегодня принимаем номенклатуры по 9 направлениям, совершенствуем образование практикующих врачей и вводим единый квалификационный экзамен для магистров и проведение международного экзамена по основам медицины для врачей в 2018 году », - отметила Супрун.