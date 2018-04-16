Хирург-онколог: меланома имеет очень оптимистичный прогноз лечения

20 апреля во всех регионах Украины пройдут бесплатные осмотры населения на предмет выявления меланомы и рака кожи.

Меланома - это заболевание, которое имеет очень оптимистичный прогноз лечения

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила хирург-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака Мария Кукушкина.

Врач отметила, что чем раньше начато лечение, тем больше у пациентов шансов на то, что они с этим заболеванием справятся раз и навсегда.

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«Меланома - это заболевание, которое имеет прекрасный прогноз лечения, если оно будет радикально пролечено на первой стадии. Такие пациенты нуждаются исключительно в хирургическом удалении новообразования и больше никаких вмешательств в дальнейшем», - подчеркнула врач.

В ходе пресс-конференции отмечалось, что 20 апреля во всех регионах Украины пройдут бесплатные осмотры населения на предмет выявления меланомы и рака кожи.

Целью проведения массовых бесплатных осмотров населения является ранняя диагностика заболеваний кожи, поскольку главным фактором чрезвычайной смертности от меланомы в Украине является позднее выявление, а также отсутствие возможности диагностики в отдаленных районах страны и нехватка квалифицированных специалистов на местах.

Специалисты разработали алгоритм самодиагностики заболевания «АКОРД», где А - асимметрия родинки, К - край родинки, когда он становится неровным, О - окрас, когда он меняется, Р - размер, когда он увеличивается и Д - динамика - появление кровоточивости или другие изменения. Наличие одного или нескольких признаков может свидетельствовать о перерождения родинки в злокачественную опухоль.