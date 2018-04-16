Диетологи рассказали о полезных свойствах черемши

Трава содержит много витамина С, эфирное масло и другие вещества, обладает фитонцидными свойствами.

Диетологи подчеркивают, что черемша имеет много полезных свойств.

Эта трава содержит много витамина С, эфирное масло и другие вещества, обладает фитонцидными свойствами. Имеет сильный запах чеснока, который частично удаляется, если перед употреблением черемшу обварить кипятком и залить уксусом. Обладает антицинготным общеукрепляющим свойством.

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Черемша полезна для работы сердца, она способна понижать кровяное давление и блокирует образование холестериновых бляшек. Чуремшу рекомендуют при авитаминозе, атеросклерозе и гипертонической болезни. Древние греки считали, что это растение обладает свойством "поддерживать мужество".

Листья черемши обладают сильными бактерицидными свойствами. Достаточно две-три минуты пожевать листок чечемши, как вся вредная микрофлора полости рта будет убита выделяющимися из растительных тканей летучими веществами-фитонцидами. Фитонциды улучшают также рост и развитие тканей человека и способствует их восстановлению. В определённых дозах фитонциды благотворно влияют на укрепление нервной системы, усиливают секреторную функцию желудочно-кишечного тракта, способствуют улучшению обмена веществ, стимулируют сердечную деятельность.

Черемша так же прекрасное средство для профилактики и лечения простудных заболеваний.

Сок и измельчённые листья употреблялись наружно при различных кожных заболеваниях, особенно лишаях и бородавках.

Древние римляне и египтяненазывали черемшу - чудо-растением, они считали, что оно помогает очистить кровь и желудок, улучшает деятельность пищеварительного тракта, способствует улучшению аппетита и активности желудочных соков. Ее используют при различных гнойных заболеваниях, цинге, атеросклерозе, глистах и кишечных инфекциях. Известно так же , что в древние времен ее активно употребляли в пищу во время эпидемий холеры и чумы.