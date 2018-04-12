Сколько надо пить воды ежедневно: комментарий диетолога

Человеческий организм на дефицит жидкости реагирует жаждой - следствием сгущения крови.

Диетолог Оксана Скиталинская рассказывает о том, сколько воды следует пить каждый день.

Уже много лет нам уверенно и "авторитетно" навязывают необходимость употреблять 2,5, 3 и даже 4 литра воды ежедневно. В последнее время эта тенденция ничуть не уменьшается, а все те, кто хоть как-то причастен к пропаганде здорового образа жизни, отмечают, что вода "вымывает токсины", делает кожу гладкой, избавляет ее от морщин и прочее. Уже даже существует четкая цифра — 8 стаканов — именно столько должен выпивать в день любой взрослый человек, пишет ТСН.

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Однако для многих из нас выпить даже 5 стаканов воды очень трудно. Приходится буквально насильно вливать ее в себя. И это при том, что никаких научных доказательств о необходимости употребления большого количества воды на самом деле пока что нет.

Конечно, воду обязательно нужно пить, поскольку именно она является лучшим напитком, который создала природа. Продукты питания содержат так называемую связанную воду — особенно фрукты, ягоды, овощи (85-90%), молоко (около 90%), мясо, рыба, яйца (75-90%) и даже каши и макароны.

В процессе окислении жиров, белков и углеводов также выделяется вода: 100 г жира — почти 100 мл воды, 100 г углеводов — свыше 55 мл, 100 г белка — около 40 мл.

Если же суточная норма воды составляет примерно 2 700 мл, то это не означает, что всю ее необходимо именно выпить в чистом виде.

Давайте посчитаем: 500 мл — жидкие блюда; 700 мл — продукты (овощи, фрукты, ягоды, каши); 1000 мл — вода, чай, кофе и другие напитки; 300-400 мл — эндогенная вода, образующаяся в процессе обмена веществ.

Человек теряет воду с потом, воздухом, который мы выдыхаем, мочой и калом.

Человеческий организм на дефицит жидкости реагирует жаждой, что становится следствием сгущения крови, информация об этом поступает в виде сигналов от хемо - и волюморецепторов к головному мозгу.

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Если учесть все эти факторы, получается, что ежедневная норма воды для взрослого человека составляет около 40 мл на кг нормальной массы тела и 100-150 мл на кг массы тела ребенка — именно поэтому дети так часто просят пить. То есть только 1 литр чистой воды требует организм обычного человека, который ведет размеренный образ жизни, работает в офисе, без чрезмерных физических нагрузок и чрезмерного потения (сейчас речь не идет о патологических состояниях, например, инфекции, обезвоживание, диарею, заболевания почек и др).

А все, что превышает эту норму, перегружает сердце и сосуды, усиливает распад белка, что особенно опасно для людей зрелого возраста, поэтому не следует принуждать их пить более двух литров воды.