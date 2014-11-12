Полезные свойства клюквы

Ученые все чаще и чаще настаивают на том, что клюква должна быть обязательным продуктом в профилактике раковых заболеваний.

Клюква содержит такие мощные фенольные антиоксиданты как антоцианы, которые обеспечивают ее лечебные свойства. Фенольные антиоксиданты также увеличивают уровень "хорошего" холестерина и уменьшают уровень "плохого", снижая потенциальный риск заболевания атеросклерозом. Резвератрол, найденный в клюкве в натуральном виде, обладает противоопухолевым действием. Резвератрол подавляет распространение опухолевых клеток.

Клюква уменьшает головные боли, понижает содержание протромбина в крови, повышают эластичность, прочность стенок кровеносных капилляров. Ягоды клюквы полезно употреблять при повышенном кровяном давлении, гипо и авитаминозе С. Даже в отжимках после приготовления клюквенного сока содержится до 6% урсоловой кислоты, которая способствует расширению коронарных сосудов сердца.

Клюква отличается освежающим и тонизирующим свойствами, улучшает работу желудка и кишечника. Напитки из клюквы обладают жаропонижающим действием и хорошо утоляют жажду, поэтому их рекомендуют применять при гриппе и высокой температуре.

Исследования Института пищевых технологий (США) доказали активность клюквы в отношении сальманеллы, кишечной палочки и т.д. Ученые добавляли концентрат клюквы в сырой говяжий фарш, уже подпорченный бактериями, которые обычно вызывают пищевые отравления. После исследования фарша, через несколько дней, ученые обнаружили, что благодаря клюквенному концентрату в мясе значительно уменьшилось количество болезнетворных бактерий.

Ученые считают, что антимикробный эффект клюквы имеет все шансы в будущем стать естественным и эффективным инструментом для контроля за содержанием патогенных организмов в продуктах питания и снижения заболеваний.

Морс и сироп клюквы применяют как противолихорадочное средство, при авитаминозах, воспалительных заболеваниях, для снижения температуры и утоления жажды. При лечении респираторных заболеваний, ревматизма, ангины хорошо есть клюкву с медом.

Сок клюквы обладает жаропонижающими, бактерицидными, жаждоутоляющими свойствами, очищает раны и ожоги и ускоряет их заживление, лечит кашель. Содержащиеся в клюкве проантоцианидины не дают развиваться болезням дёсен и кариесу. Клюквенный сок понижает уровень холестерина, снижает риск мочеполовых инфекций и повышает эффективность антибиотиков при совместном приёме. Сердечные и онкологические болезни, лечение гастритов, стимуляция поджелудочной железы, повышение физической и мозговой активности – это всё полезные свойства клюквы.

Сок клюквы пьют с медом (по вкусу, 1 — 2 чайные ложки на стакан) по 1/2 стакана при кашле, ангине, простуде, острых респираторных заболеваниях за 15 — 20 мин. до еды. Смешайте клюквенный сок со свекольным (1:1) и пейте по 1/4 стакана 3 раза в день, если вы страдаете от гастрита с пониженной кислотностью, колита с запорами, при сосудистых спазмах, гипертонии, ангине, гриппе, атеросклерозе, ожирении, тромбофлебите.

Один или два стакана натурального клюквенного сока, выпиваемые ежедневно, послужат профилактикой мочеполовых инфекций. Кроме того, клюквенный сок поможет поднять уровень «хорошего» холестерина и понизит холестерин «плохой». А если добавить на стакан клюквенного сока чайную ложечку меда, получится замечательное средство от кашля, помогающее при заболеваниях дыхательных путей.

Лекарственным сырьем в народной медицине являются не только плоды, но и листья. Ягоду клюквы запасают как источник витамина С. Но собирать ее надо осенью до морозов, так как промораживание приводит к разрушению аскорбиновой кислоты.

Варенье из клюквы и клюквенный сок особенно полезны в зимне-весенний период. Продукты клюквы являются прекрасным средством для повышения иммунитета, а также предотвращают появление авитаминозов.

Клюкву нельзя есть людям, страдающим от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритов с повышенной кислотностью.

Люди, страдающие заболеваниями печени, должны употреблять клюкву только после консультации с врачом, так как она может вызвать обострение.

Кроме того, клюква способна разрушать эмаль зубов, поэтому людям с ослабленной эмалью необходимо осторожно употреблять клюкву в пищу.