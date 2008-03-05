Смех укрепляет иммунитет

11:10, 05 марта 2008
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Злые рискуют заболеть диабетом

Людей доброжелательных, с чувством юмора, простуды обходят стороной, говорят врачи.

Улыбка стимулирует вырабатывание в организме гормона радости - серотонина, который способствует укреплению иммунной системы.

Злые и агрессивные люди рискуют заболеть сердечно-сосудистыми болезнями или диабетом.

Врачи советуют читать, собирать и слушать смешные истории и накапливать в организме положительные эмоции.

ICTV

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