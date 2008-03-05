Смех укрепляет иммунитет
11:10, 05 марта 2008Страна
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Злые рискуют заболеть диабетом
Людей доброжелательных, с чувством юмора, простуды обходят стороной, говорят врачи.
Улыбка стимулирует вырабатывание в организме гормона радости - серотонина, который способствует укреплению иммунной системы.
Злые и агрессивные люди рискуют заболеть сердечно-сосудистыми болезнями или диабетом.
Врачи советуют читать, собирать и слушать смешные истории и накапливать в организме положительные эмоции.
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