Смех укрепляет иммунитет

Злые рискуют заболеть диабетом

Людей доброжелательных, с чувством юмора, простуды обходят стороной, говорят врачи. Улыбка стимулирует вырабатывание в организме гормона радости - серотонина, который способствует укреплению иммунной системы. Злые и агрессивные люди рискуют заболеть сердечно-сосудистыми болезнями или диабетом. Врачи советуют читать, собирать и слушать смешные истории и накапливать в организме положительные эмоции. ICTV

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