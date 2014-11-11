Кто может получить продуктовые наборы от Гуманитарного штаба Рината Ахметова?

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова, гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает выдавать продуктовые наборы для самых незащищенных категорий людей, которые проживают в Донецкой и Луганской областях. По состоянию на сегодня, в Донецкую и Луганскую область было доставлено 859 000 продуктовых наборов.

Продуктовые наборы штаба Рината Ахметова в городах зоны АТО выдаются следующим категориям населения:

Люди с I и II группой инвалидности

Матери-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет)

Многодетные семьи (количество детей более или равно 3, возраст всех детей до 18 лет). Если в многодетной семье есть дети старше 18 лет – помощь оказывается родителям и детям моложе 18 лет с расчетом - 1 продуктовый набор на 1 члена семьи.

Пенсионеры старше 65 лет

Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов

Семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав

Участники и инвалиды ВОВ, инвалиды получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий

Люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные (доход ниже прожиточного минимума)

Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке

Люди, у которых разрушено жилье вследствие военных действий (если это установлено документально)

Дети-сироты до 23 лет

Переселенцы из других зон АТО, зарегистрированные в установленном порядке и попадающие под критерии предыдущих пунктов.

Продуктовые наборы штаба Рината Ахметова в городах, подконтрольных украинской власти, выдаются переселенцам, которые зарегистрированные в установленном порядке и попадают в следующие категории:

Люди с I и II группой инвалидности

Матери-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет)

Многодетные семьи (количество детей более или равен 3, возраст всех детей до 18 лет). Если в многодетной семье есть дети старше 18 лет – помощь оказывается родителям и детям моложе 18 лет включительно с расчетом - 1 продуктовый набор на 1 члена семьи.

Пенсионеры старше 65 лет

Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов

Семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав

Участники и инвалиды ВОВ, инвалиды получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий

Люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные (доход ниже прожиточного минимума)

Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке

Люди, у которых разрушено жилье вследствие военных действий (если это установлено документально)

Дети-сироты до 23 лет из числа переселенцев

Семьи переселенцев с 1 или 2 детьми до 18 лет, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах (если это установлено документально).

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб Рината Ахметова создан 6 августа 2014 года с целью оказания максимальной помощи жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате боевых действий. Штаб работает по четырем направлениям: оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе адресной и психологической помощи; помощь детям; эвакуация людей из зоны военных действий и размещение переселенцев.

На фото – выдача помощи волонтерами Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 11 ноября, Калининский район.