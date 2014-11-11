Гуманитарный штаб Рината Ахметова представит новую программу «Здоровье»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова, завтра, 12 ноября, 13:00-14:00, в ИА «Українські новини» состоится пресс-конференция представителей Гуманитарного штаба Рината Ахметова. В ходе мероприятия координатор Штаба Римма Филь представит информацию о старте новой программы «Здоровье», инициированной Ринатом Ахметовым, расскажет о результатах текущей работы Штаба в сфере медицины.

В Донецке и области сложилась критическая ситуация в сфере охраны здоровья – сократились поставки медикаментов в аптечную сеть и лечебные учреждения, в некоторых городах в медучреждениях и в аптеках остался лишь ограниченный выбор препаратов. При этом не каждый может позволить себе купить лекарства в связи с отсутствием социальных выплат и зарплат. В критической ситуации – беременные женщины, которые не в состоянии купить необходимые для родов принадлежности.

Как и где могут получить помощь беременные? Как получить кардиопрепараты и другие жизненно важные медикаменты? Кто и каким образом может получить медицинскую помощь? На эти и другие вопросы ответит координатор программы «Здоровье», врач-терапевт Павел Лапин.

Также Римма Филь расскажет о планах Гуманитарного штаба на ноябрь и ответит на все вопросы журналистов.

Аккредитация журналистов по телефонам: (044) 494 31 65, пресс-центр

Адрес: ул. Эспланадная, 20.

При Штабе работает горячая линия - единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua.

Звонки на номер 0 800 50 9001 бесплатны со всех телефонов. Горячая линия работает круглосуточно.