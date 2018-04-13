Частные медучреждения не спешат заключать декларации с пациентами - Минздрав

По словам заместителя министра здравоохранения, представители частных медучреждений волнуются, заплатит ли государство ту цену, которую они хотят, и заплатит ли оно вообще.

В системе выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, уже зарегистрировано много частных медицинских учреждений, но не все они стали заключать с пациентами декларации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк на брифинге.

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что частные учреждения могут свободно работать в этой системе. По ее словам, частные клиники заинтересованы в том, чтобы увеличить количество пациентов, и благодаря подписанию деклараций о выборе врача «это будут гарантированные пациенты».

Ковтонюк добавил, что важно, чтобы к национальной кампании «Врач для каждой семьи» были привлечены частные учреждения.

«Нам действительно хочется, чтобы пациент выбирал врача того, которому он доверяет, независимо от формы собственности учреждения», - отметил замминистра.

В то же время Ковтонюк заметил, что частные клиники «ожидаемо осторожно относятся к работе с государством».

По его словам, есть два главных пункта, по которым есть опасения: «во-первых, заплатит ли государство ту цену, которую они хотят, а во-вторых, это вопрос вообще доверия к государству - заплатит ли оно в принципе».

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В этой связи замминистра напомнил о введении программы реимбурсации «Доступные лекарства», когда в начале программа работала без частных аптек, а после того, как прошла первая государственная выплата за реализованные медучреждениями лекарства, то «волна частных аптек пошла в программу, убедившись , что этой программе можно доверять».

«У нас в системе уже зарегистрировано много частных учреждений, но не все они начали заключать декларации - они ожидают. Но то, что они зарегистрировались и ждут, - это очень хороший знак», - добавил Ковтонюк.