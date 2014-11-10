Гуманитарный штаб Ахметова увеличивает объемы помощи Донбассу и расширяет географию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова, Гуманитарный штаб, по решению Рината Ахметова, доставит в ноябре на Донбасс 500 тысяч продуктовых и 40 тысяч детских наборов. 320 тысяч продуктовых наборов будут отправлены непосредственно в Донецк, что связано с увеличением объемов и географии распространения помощи. За шесть дней, начиная с 8 ноября, из Днепропетровска в Донецк будет доставлено 150 тысяч продуктовых и 20 тысяч детских наборов. Гуманитарная помощь из этого рейса предназначена для дончан и жителей других городов со сложной гуманитарной ситуацией. Из Донецка часть наборов с продуктами и детским питанием волонтеры доставят в Енакиево, Ясиноватую, Харцызск, Иловайск и Шахтерск. Кроме того, помощь получат жители Авдеевки, Моспино, Макеевки, Докучаевска, Комсомольского, Зугрэса, Старобешево, Снежного, Ровеньков, Свердловска, Стаханова, Старобельска, Кременной, а также зарегистрированные переселенцы в Мариуполе, Курахово, Святогорске.

«Это самая большая месячная поставка помощи за все время с момента создания Штаба, - комментирует Денис Денисенко, руководитель направления «Гуманитарная помощь» в Штабе Рината Ахметова. - Решение по открытию дополнительного направления связано с тем, что распределительная база в Мариуполе уже не справляется с поступающим объемом гуманитарной помощи. Кроме того, Гуманитарный штаб планирует в ноябре расширить географию помощи, прежде всего, - в зоне боевых действий. Также увеличивается помощь и непосредственно Донецку. Здесь же, на стадионе «Донбасс Арена», выдают помощь семьям с детьми до двух лет в рамках проекта «Поможем детям», инициированного Ринатом Ахметовым. В этом нам помогают волонтеры ФК «Шахтер»».

Напоминаем, что Гуманитарный штаб Рината Ахметова уже доставил в регион 850 тыс. продуктовых, 30 тысяч детских и 30 тысяч гигиенических наборов, что обеспечивает потребности более миллиона человек. Помощь предназначается для самых незащищенных категорий населения в зоне боевых действий и для вынужденных переселенцев местах компактного размещения на Донбассе. Всего же до конца года, согласно задаче, поставленной Ринатом Ахметовым, Гуманитарный рейс доставит людям не менее 1 миллиона наборов с помощью.

Справка:

Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает по четырем направлениям: оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе адресной и психологической помощи; помощь детям; эвакуация людей из зоны военных действий и размещение переселенцев.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.