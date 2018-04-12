Более полтысячи украинских пациентов с гепатитом С получат препараты для лечения

15:44, 12 апреля 2018
Страна
15
062.ua

Читайте такжеМинздрав рекомендует украинским врачам учиться по сериалу "Доктор Хаус"

Как сообщили УНИАН в MSF, сегодня 550 с гепатитом С начинают лечение. 150 пациентов уже находятся с декабря 2017 года в терапии.

Приблизительное количество людей, живущих с гепатитом С, составляет 5% населения Украины.

Лекарства против гепатита C являются дорогостоящими. Доступ к генерикам жизненно необходим для тех, кто его больше всего нуждается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #гепатит С#международная помощь