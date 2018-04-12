Более полтысячи украинских пациентов с гепатитом С получат препараты для лечения

Стоимостью более 2.8 миллиона гривен.

«Врачи без границ» (MSF) закупила украинским пациентам генерики для лечения гепатита С, стоимостью более 2.8 миллиона гривен.

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Как сообщили УНИАН в MSF, сегодня 550 с гепатитом С начинают лечение. 150 пациентов уже находятся с декабря 2017 года в терапии.

Приблизительное количество людей, живущих с гепатитом С, составляет 5% населения Украины.

Лекарства против гепатита C являются дорогостоящими. Доступ к генерикам жизненно необходим для тех, кто его больше всего нуждается.