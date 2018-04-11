Клещи открыли сезон охоты на человека: как уберечься

В каждом районе Киева круглосуточно работают травмпункты, где клеща удалят, обработают место укуса.

В природе активность клещей наблюдается с марта по ноябрь и в течение года имеет два выраженных пика активности – в апреле - мае и августе - сентябре.

Клещи присасываются к людям не только во время пребывания на природе, но и спустя некоторое время после посещения зеленой зоны, оставшись на одежде, вещах, могут заноситься в жилье человека с букетами цветов, собаками, другими животными. Питаются клещи кровью людей и животных, окунувшись хоботком глубоко в кожу. Клещ присасывается в течение 15-20 минут.

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Клещ вместе со слюной выделяет анестезирующую жидкость, что делает укус практически безболезненным, и только через несколько часов возникает ощущение боли. Кровососание клеща может длиться до 12 суток. Взрослых клещей, которые присосались, как правило, можно заметить через 2-3 дня: в месте наличия клеща появляются припухлость, зуд, покраснение, сам клещ увеличивается в размерах. Нападают и совсем маленькие, почти прозрачные нимфы (половонезрелая стадия клеща), что часто для человека остается не заметным.

Если его заметить сразу, будет легче удалить. Чем больше времени прошло от присасывания клеща, тем больше вероятность заражения. Поэтому, вернувшись домой, обязательно осмотрите себя на наличие клещей. Клещи являются переносчиками возбудителей вирусных, бактериальных заболеваний людей и животных.

На территории Киева клещи переносят болезнь Лайма (иксодовій клещевой боррелиоз) среди людей, пироплазмоз среди собак, в условиях Украины – еще и клещевой энцефалит, туляремию и т. п, которые могут привести к тяжелым осложнениям и инвалидности. От больного человека к здоровому возбудители этих заболеваний не передаются.

Если к телу человека присосался клещ, следует снять его, как можно быстрее. В каждом районе Киева круглосуточно работают травмпункты, где клеща удалят, обработают место укуса, предоставят рекомендации.

При отсутствии возможности обратиться к врачу, удаление клеща проводят самостоятельно: расшатывая клеща со стороны в сторону пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить между хоботком клеща и кожей человека, следует медленно удалить вместе с хоботком.

После удаления клеща место присасывания смазать 3% раствором йода, спиртом или одеколоном. Если хоботок остался в ранке, его удаляют стерильной иглой. После удаления следует тщательно вымыть руки с мылом.

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При посещении мест, где могут быть иксодовые клещи, рекомендуется:

- одеваться в светлую однотонную, с длинными рукавами, плотно прилегающую к телу одежду, чтобы было легче заметить клещей, которые ползают, голову следует покрывать головным убором;

- проводить во время прогулки само - и взаимоосмотры через каждые 2 часа и еще раз дома, особенно тщательно нужно обследовать участка тела, покрытые волосами;

- освободить от сухой травы, ветвей, хвороста в радиусе 20-25 м место для привалов, ночного сна на природе;

- дома сразу сменить одежду, белье, тщательно их осмотреть, выстирать и выгладить. Нельзя оставлять эту одежду возле кровати или спать в ней. Вытряхивание одежды не избавляет от клещей;

- если вместе с вами на природе находился ваш пес – его тоже следует осмотреть на наличие клещей до того, как впустить в помещение;

- использовать репелленты (средства, отпугивающие клещей). Препараты следует покупать в аптечной сети, наносить согласно инструкции.