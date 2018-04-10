Больше всего деклараций с медиками подписано в Закарпатской области и Киеве

По данным вице-премьера, более 1030 медицинских заведений по всей Украине присоединились к Национальной электронной системе здравоохранения.

В рамках программы «Выбери врача» пациенты и медики уже подписали более 305 тыс. деклараций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил в ходе селекторного совещания по вопросам внедрения медицинской реформы.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня, 10 апреля, уже подписано более 305 тыс. деклараций. Таким образом, это люди, которые уже выбрали своего врача, терапевта, педиатра или семейного врача, и на сегодняшний день более 1030 заведений здравоохранения по всей Украина присоединились к нашей системе (Национальной электронной системе здравоохранения - УНИАН). В каждой области уже сегодня есть города, где граждане могут подписать соответствующие декларации", - сказал Розенко.

Читайте такжеРозенко требует жесткой реакции на саботаж медицинской реформы

Вице-премьер-министр уточнил, что больше всего деклараций подписано в Закарпатской области (более 27 тыс.), в Киеве (более 27 тыс.), в Донецкой (более 20 тыс.), в Черновицкой (более 14 тыс.), Полтавской (более 14 тыс.) областях.

"Наименьшее количество деклараций сегодня подписано в Херсонской, Черкасской, Ривненской, Сумской, Черниговской областях", - отметил он, добавив, что в этих областях подписано от 100 до тысячи деклараций.

Розенко отметил, что перед правительством и органами местной власти стоит задача обеспечить возможность людям выбрать своих врачей, а также подключить медзаведения к Национальной электронной системе здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в рамках медицинской реформы в Украине началась национальная кампания «Врач для каждой семьи», в рамках которой граждане могут выбрать терапевтов, педиатров или семейных врачей, заведения которых подключились к электронной системе здравоохранения. По данным Минздрава, все услуги, которые предоставляют эти врачи, будут 100% покрываться из государственного бюджета.

Читайте такжеМинздрав рекомендует украинским врачам учиться по сериалу "Доктор Хаус"

С 2018 года заведения первичной медицинской помощи, заключившие контракты с Национальной службой здоровья Украины, должны получать финансирование по новой модели - ежегодную фиксированную выплату за обслуживание каждого пациента, с которым врачи этого заведения подписали декларации.