Розенко требует жесткой реакции на саботаж медицинской реформы

Вице-премьер-министр призвал организовать надлежащую разъяснительную работу в областях по внедрению программы «Выбери врача»

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко призвал Министерство здравоохранения совместно с органами власти на местах организовать надлежащую разъяснительную работу в областях относительно внедрения государственной программы «Выбери врача».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время селекторного совещания по вопросам внедрения медицинской реформы.

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«Много жалоб есть на то, что врачи на местах не до конца осведомлены относительно внедрения медицинской реформы, и такие случаи недопустимы. И мое обращение к местной власти... нам надо организовать нормальную разъяснительную работу в областях. Поэтому заместители министра, руководители соответствующих департаментов, госсекретарь и руководство министерства, пожалуйста, планируйте свою работу до конца месяца так, чтобы побывать в каждой области», - заявил Розенко.

Он подчеркнул, что важно «понять проблемы на старте и найти на них быстрый ответ».

В то же время вице-премьер призвал губернаторов организовать нормальную работу и общение руководства Минздрава с представителями районных, областных управлений здравоохранения или специалистов, которые этим занимаются, непосредственно руководителями системы здравоохранения в областях и главными врачами.

«Чтобы это были такие масштабные мини-совещания в пределах области... Я также требую от Минздрава, но в первую очередь от местных органов власти жесткой реакции на саботаж медицинской реформы», - отметил Розенко.

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Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Украине стартовала национальная кампания «Врач для каждой семьи». В рамках программы украинцы могут выбирать терапевтов, педиатров или семейных врачей, учреждения которых подключились к электронной системе здравоохранения.