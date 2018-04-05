Супрун советует украинцам открывать окна и не бояться сквозняков в маршрутках

Она рассказывает украинцам, "чтобы чувствовать себя в тонусе и быть здоровым нужно чаще дышать свежим воздухом".

В.и.о.министра здравоохранения У.Супрун призвала украинцев открывать окна и не бояться сквозняков.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

" Наконец наступила весна . А вместе с ней и извечный спор: те, кому хочется вдохнуть весеннего воздуха, чаще открывают окна, а те, кто боится простудиться, настаивают держать их закрытыми, потому что может быть сквозняк. Хотим расставить все точки над i. Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. как не плох и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Поэтому сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку. Если его постоянно избегать, сидеть в замкнутом помещении и кутаться в одежду - вы наоборот делаете себя более уязвимым - хуже воспринимаете перепады температуры воздуха и можете быстрее подхватить простуду ", - пишет чиновница ..

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Она информирует украинцев, "чтобы чувствовать себя в тонусе и быть более здоровым - нужно чаще дышать свежим воздухом".

"Для этого любое помещение необходимо время от времени проветривать. И если вы во время этого ненадолго попадете под сквозняк - ничего страшного не произойдет. Другое дело - длительное переохлаждение или сильный поток воздуха, направленный, например, в область шеи или лица. Тогда и за 10 минут можно заболеть. Ведь это чревато воспалением мышц, нервов и может активизировать возбудители болезней, которые есть в организме. Надо понимать, что нет общего правила для всех. Главное - обеспечить в помещении постоянную рециркуляцию воздуха и не навредить комфорту друг друга ", - пишет Супрун.