Минздрав рекомендует украинским врачам учиться по сериалу "Доктор Хаус"

Просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, но и полезным форматом обучения.

Минздрав Украины рекомендует украинским врачам учиться по медицинским сериалами.

В публикации на странице Минздрава в Facebook отмечается, что "большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах, в то же время, просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения».

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"Герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, а и пользуются медицинской терминологией, ведут диалоги с пациентами и пр. Постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро ориентироваться о чем говорится из контекста", - говорится в информации .

Чиновники Минздрава рекомендуют медикам, в частности, такие сериалы как "Доктор Хаус", где "команда врачей пытается установить диагноз, используя метод дифференциальной диагностики, а доктор Хаус руководит этим процессом, несмотря на то, что медицина является важной частью сериала, действие часто принимает черты детективного жанра "," Анатомия Грей ", в котором" врачи ежедневно проводят сложные хирургические операции и заводят служебные романы, регистрируют медицинские записи и борются с проблемами личного характера, «Скорая помощь» - «является удачным сочетанием драматургии, комедии ии и экзистенциальных размышлений "," Клиника "и другие сериалы.