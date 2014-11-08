Гуманитарный штаб Ахметова обеспечивает медикаментами инвалидов Донецка

Когда в семье Краснощек родилась дочь Наташа, радости у родных не было предела. Но в четыре с половиной года малышка перенесла воспаление головного мозга и оболочек головного и спинного мозга. Врачи долго не могли установить диагноз – исключали онкологическое заболевание. Сегодня Наталье – тридцать пять, она – инвалид ІІ группы, страдает от эпилепсии и состоит на учете в Донецком городском психоневрологическом диспансере. Два года назад дошло до реанимации: количество приступов достигало сорока в сутки! Тамара Сергеевна признается, что все это было невыразимо жутко – «ребенка еле вытащили с того света». Но еще страшнее стало этим летом, когда оборвалось мирное существование в Донецке.

Наталья должна принимать специальные препараты пожизненно, трижды в день – в первую очередь, противосудорожные. Раньше она получала часть лекарств по государственной программе. Но и тогда, по словам Краснощек-старшей, это удавалось не без проблем: в аптеке не было то денег, то препаратов. Приходилось покупать лекарства самостоятельно; тратили более 1000 гривен в месяц – всю минимальную пенсию Натальи. Ее мама работает медсестрой, муж – разнорабочий, постоянного дохода нет. Но как-то всем миром вытягивали положение от зарплаты до зарплаты. А потом, в июне 2014-го, все закончилось: и пенсия, и спокойствие, и препараты в аптеках.

Безуспешно искали лекарства в Донецке, Мариуполе, Новоазовске. Тамара Сергеевна была на грани отчаяния – безумно тревожилась за дочь. К тому же, взрывы в городе ужасно влияли на Наташу: однажды она проснулась от того, что из-за взрывной волны у соседей с оглушительным грохотом лопнула дверь. Испугалась до ужаса. В доме поселился страх: новый кризис у молодой женщины мог случиться в любую минуту.

Но семейству повезло – в местной газете прочитали о том, что Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает донецким инвалидам. Обратились на горячую линию.

– Меня выслушали очень внимательно и участливо, обнадежили, – вспоминает Тамара Краснощек. – Попросили оформить все подтверждающие документы. На это у нас ушло полтора месяца. Все как-то не верилось, что получим помощь… И вот на днях к нам приехал курьер и бесплатно привез лекарства для Наташи на несколько тысяч гривен – этого хватит на четыре месяца. Когда я его увидела, счастью моему не было границ! Тут же позвонила в Штаб, чтобы поблагодарить – а произнести ничего не способна: рыдаю. Но сейчас могу сказать: кланяюсь до земли Ринату Ахметову и его сотрудникам, желаю здоровья и мира его семье и всем семьям Донбасса.

Кризиса у Натальи, как и реанимации, в ближайшее время можно не бояться – дончанка обеспечена противосудорожными препаратами. Но ее мама опасается заглядывать в будущее – что случится в городе через несколько месяцев, никому не известно. Тамара Сергеевна уверена лишь в одном: в этой войне победителей не будет.

Инна Демченко