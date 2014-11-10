В учреждениях Минздрава прошли курс лечения 228 участников АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Василий Лазоришинец.

По словам и.о. министра, по состоянию на 1 ноября, в госпиталях ветеранов войны, которые подчинены министерству, прошли лечение 228 участников АТО, еще 85 сейчас находятся на лечении.

Кроме того, он рассказал, что по состоянию на 6 ноября получена предварительная статистическая информация о первичной инвалидности среди участников АТО. Было осмотрено 578 человек, из которых 185 признаны инвалидами.

Также он добавил, что министерство разрабатывает проект постановления Кабинета министров, чтобы увеличить расходы на лечение в госпиталях министерства. В частности, на медикаменты до 65 гривень в день и на питание до 55. По словам Лазоришинца, на сегодняшний день эти цифры составляют 32 и 31 гривня соответственно в среднем по Украине. Но в некоторых городах эти цифры еще ниже, в частности госпитали Киева на лекарства выделяют всего 13 гривень в день.