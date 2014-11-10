В учреждениях Минздрава прошли курс лечения 228 участников АТО
По состоянию на 1 ноября в учреждениях Министерства здравоохранения Украины прошли курс лечения 228 участников Антитеррористической операции
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Василий Лазоришинец.
По словам и.о. министра, по состоянию на 1 ноября, в госпиталях ветеранов войны, которые подчинены министерству, прошли лечение 228 участников АТО, еще 85 сейчас находятся на лечении.
Кроме того, он рассказал, что по состоянию на 6 ноября получена предварительная статистическая информация о первичной инвалидности среди участников АТО. Было осмотрено 578 человек, из которых 185 признаны инвалидами.
Также он добавил, что министерство разрабатывает проект постановления Кабинета министров, чтобы увеличить расходы на лечение в госпиталях министерства. В частности, на медикаменты до 65 гривень в день и на питание до 55. По словам Лазоришинца, на сегодняшний день эти цифры составляют 32 и 31 гривня соответственно в среднем по Украине. Но в некоторых городах эти цифры еще ниже, в частности госпитали Киева на лекарства выделяют всего 13 гривень в день.