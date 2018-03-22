В Украине на учете состоит около 35 тысяч больных туберкулезом - Минздрав

В Минздраве считают, что долговременное пребывание в стационаре не считается эффективным.

Сейчас на учете состоит 34 966 украинцев с туберкулезом, из них около 8 000 с лекарственно-устойчивым туберкулезом.

Как заявили УНИАН в Минздраве, закупка лекарств полностью профинансирована государством, услугами социального сопровождения пациентов охватываются все области Украины.

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По данным Центра медицинской статистики Минздрава, заболеваемость туберкулезом снизилась в 2017 году на 5,5% по сравнению с 2016 годом. Согласно данным последнего отчета по эпидемиологическому надзору за туберкулезом, каждый четвертый случай лекарственно-устойчивых форм туберкулеза в Европейском регионе ВОЗ остается незамеченным.

В Минздраве считают, что “подход к лечению пациентов в Украине должно измениться, потому что длительное пребывание в стационаре сегодня не считается эффективным с точки зрения лечебного процесса".

"В Украине средняя продолжительность госпитализации пациентов с чувствительным туберкулезом составляет 1,5 месяца, с устойчивым к противотуберкулезным препаратам - 5 месяцев. В США средняя продолжительность пребывания больного на чувствительный туберкулез в стационаре составляет 15 дней”, - подчеркнули в Минздраве.

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В ведомстве отметили, что во многих странах мира уже отказались от практики длительного пребывания в стационаре пациентов по нескольким причинам: это экономически не оправдано, несет риск возникновения мультирезистентности, а пациенты не заинтересованы находиться долго на лечении из-за желания как можно быстрее вернуться к работе и нормальной жизни.

"Ни пациент, ни государство в этих странах не заинтересованы в длительной госпитализации. Зато амбулаторная модель снижает риски перекрестного инфицирования. Пациенты не выпадают из социальной жизни, продолжают работу, не изолированы от близких", - подчеркивают в Минздраве.