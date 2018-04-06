Реформирование первичной медицинской помощи в селах осуществляется в соответствии с законом о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности.

11 областей Украины сформировали проекты сетей первичной медицинской помощи (ПМП).

Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил на расширенном совещании по вопросам децентрализации и регионального развития с участием президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, представителей правительства, председателей ОГА, горсоветов и ОТГ, сообщается на Правительственном портале.

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Зубко напомнил, что одна из ключевых задач на текущий год - развитие сети первичной медицинской помощи в сельской местности. Это инициатива президента, предусмотренная законом «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности».

«Наша конечная цель - уменьшить количество обращений людей к вторичному медицинскому звену и преодолеть 65% сердечно-сосудистых заболеваний», - сказал Зубко.

«Уже наработана маршрутная карта по имплементации закона, в которой задействованы несколько министерств, в первую очередь Минздрав и Минрегион, ОГА и органы местного самоуправления. Также присоединились и наши международные партнеры: Всемирный банк, Канада, которые предоставляют поддержку по внедрению телемедицины», - отметил Зубко.

По его словам, разработанная Минрегионом совместно с Минздравом методика формирования состоятельной сети оказания первичной медицинской помощи уже доведена до регионов. Основные критерии документа: полное удовлетворение запросов от населения относительно первичной медицинской помощи, транспортная доступность к учреждениям первички, предельная мощность, которая составляет в среднем четыре визита в учреждение одного жителя определенной территории, финансовая устойчивость - способность сети постоянно и эффективно предоставлять услуги по ПМП надлежащего качества населению соответствующей территории в пределах имеющегося объема финансовых ресурсов.

«Регионы уже формируют проекты состоятельных сетей. Уже 11 областей имеют утвержденные сети первичной медицинской помощи. До 13 апреля ожидаем от всех остальных. После утверждения табеля оснащения, порядка медицинских услуг и перечня необходимого оборудования мы сможем внедрять конкретные проекты в регионах», - подчеркнул Зубко.

Также важным направлением вице-премьер-министр назвал внедрение телемедицинских услуг.

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«Нам помогает в этом вопросе - OTN и General Electric. Телемедицина - это возможность сделать действительно качественный скачок в предоставлении медицинских услуг. И это - главная задача», - подчеркнул чиновник.

Как сообщал УНИАН, законом «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности», среди прочего, предусмотрено внедрение в сельских медучреждениях телемедицины.

7 февраля 2018 года Минрегион, Министерство здравоохранения, Всемирный банк и Министерство иностранных дел Канады подписали меморандум о сотрудничестве по развитию системы телемедицины - современной технологии по медицинскому обслуживанию в сельской местности.