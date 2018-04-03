С 1 июля терапевты и педиатры будут принимать "по-новому"

Впервые вводится понятие практики первичной медицинской помощи – это врач и его пациенты.

Новый порядок оказания первичной медицинской помощи вступает в силу с 1 июля.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, порядок не только регламентирует работу терапевтов, педиатров и семейных врачей, дает четкий перечень услуг заведений «первички», но и формирует новую культуру взаимодействия врача и пациента.

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"Порядок впервые вводит понятие практики ПМД (первичной медицинской помощи) – это врач и его пациенты. Так, врач формирует свою практику и налаживает доверительные отношения с каждым пациентом. Вместе с тем, врачи могут образовывать групповые практики ПМД: объединяться, чтобы обеспечить сервисные условия и непрерывность оказания медпомощи. Так, в порядке впервые предусмотрены сервисные условия оказания медпомощи – простые вещи, которые теперь должны выполняться обязательно. Так, если меняется адрес оказания медпомощи или режим работы, то пациенты должны быть проинформированы: объявление с новым адресом или измененным графиком приема должны появиться в доступном для пациентов местах и на веб-страницах заведения или врача, если такие есть. Кроме того, если пациенты уже записались на прием, им должны сообщить о смене адреса или режима работы лично (например, по телефону)", - отметили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что важно информировать пациентов, если предлагающий первичной медпомощи по каким-либо причинам прекратил свою деятельность, кроме объявления в доступном для пациентов местах и на веб-сайтах, соответствующие уведомление должен получить каждый пациент лично.