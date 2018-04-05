Как уберечься весной от пигментных пятен: народные рецепты
Весной на лице могут появляться веснушки и пигментные пятна. Как предотвратить их появление рассказывает врач-косметолог Ирина Медведева
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Причинами появления пигментных пятен может быть наследственность, болезни печени,. беременность, прием некоторых лекарств, аллергия на мандарины, апельсины, бергамот, духи с содержанием цитрусовых масел, пишет 1 + 1 .
Методы борьбы с пигментными пятнами:
1. Бодяга и крем Ахромин. Бодяга - это высушенный порошок из пресноводных водорослей, который имеет осветляющий и отшелушивающий эффект. Разведите смесь в перекиси водорода (3 или 6%) или простой воде. Делайте такую маску 5-6 раз в неделю, и ваша кожа станет светлее.
2. Мука или тертый картофель хорошо осветливают кожу. Добавьте сок лимона или петрушки, а также мякоть алоэ.
4. Рецепт Моники Белуччи. Итальянки имеют темные густые волосы и чистую белую кожу ти потому, что регулярно пользуются тониками на основе апельсиновой цедры. Так как цитрусовые могут вызвать аллергический эффект, такое средство можно использовать только вечером.
Также эффективна при этой проблемы лазерная коррекция. Это - салонная процедура, где врач, по величине и глубине пятна, решает, сколько сеансов вам нужно. Перед тем как идти на процедуру, нельзя посещать солярий и пользоваться пилингами для лица. За один сеанс невозможно полностью уничтожить пятно. Чтобы предотвратить появление неприятных пятен, пользуйтесь солнцезащитными кремами.