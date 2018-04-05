Как уберечься весной от пигментных пятен: народные рецепты

Предупредить появление веснушек можна в домашних условиях.

Весной на лице могут появляться веснушки и пигментные пятна. Как предотвратить их появление рассказывает врач-косметолог Ирина Медведева

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Причинами появления пигментных пятен может быть наследственность, болезни печени, . беременность, прием некоторых лекарств, аллергия на мандарины, апельсины, бергамот, духи с содержанием цитрусовых масел, пишет 1 + 1 .

Методы борьбы с пигментными пятнами:

1. Бодяга и крем Ахромин. Бодяга - это высушенный порошок из пресноводных водорослей, который имеет осветляющий и отшелушивающий эффект. Разведите смесь в перекиси водорода (3 или 6%) или простой воде. Делайте такую маску 5-6 раз в неделю, и ваша кожа станет светлее.

2. Мука или тертый картофель хорошо осветливают кожу. Добавьте сок лимона или петрушки, а также мякоть алоэ.

4. Рецепт Моники Белуччи. Итальянки имеют темные густые волосы и чистую белую кожу ти потому, что регулярно пользуются тониками на основе апельсиновой цедры. Так как цитрусовые могут вызвать аллергический эффект, такое средство можно использовать только вечером.