Как выходить из Поста, чтоб не навредить организму

Даже здоровые люди часто провоцируют расстройства в организме из-за смены рациона.

Диетологи предупреждают, что выходить из Великого поста нужно очень осторожно, чтобы не навредить своему организму.

Для здоровья людей, которые придерживались поста, существует опасность из-за резкого изменения пищевого рациона. Поэтому диетологи подчеркивают, что чрезмерное потребление животной пищи, которая есть в большом количестве на праздничных столах в каждой украинской семье, вместе с употреблением алкоголя может вызвать резкое ухудшение состояния здоровья, обусловить обострение существующих хронических болезней и вызвать осложнения.

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Даже здоровые люди часто провоцируют расстройства в функциональном состоянии организма стремительной сменой рациона питания после окончания Поста. Поэтому умеренное, постепенное и взвешенное расширение набора продуктов и их количества необходимо всем, без исключения.

Предупредить негативные последствия выхода из Поста может соблюдение следующих правил:

1. Количество пищи, которая потребляется за праздничным столом, не должна быть чрезмерным. Лучше всего, прекратить есть, когда еще остается небольшое чувство голода. Не следует пытаться съесть больше с помощью лекарственных средств. Последние могут лишь частично улучшить переваривание пищи, но не могут предупредить развития последствий переедания. Постепенное увеличение количества пищи обусловлено необходимостью восстановления надлежащего уровня продукции ферментов, которые выработка котрых существенно уменьшилась во время поста благодаря ограничению количества пищи и исключения продуктов животного происхождения.

2. Употребление животной пищи за праздничным столом должно быть ограниченным, не следует употреблять более 150-200 граммов мяса (особенно жирного - свинины и баранины), более одного яйца и много соусов.

3. Осознанный и разумный выбор безопасных и полезных продуктов за праздничным столом включает преимущественно рыбу и продукты растительного происхождения - фрукты, овощи и злаковые продукты. Растительная пища кроме содержания полезных микроэлементов и витаминов, содержит пищевые волокна, надлежащее количество которых обеспечивает полноценную работу органов пищеварения и предупреждает развитие многих опасных заболеваний.

4. Особая осторожность необходима в употреблении алкоголя. Ведь, отравление алкоголем занимает первое место среди причин госпитализации украинцев в праздничные дни с повышенным травматизмом, случаи которого также связаны с алкогольным опьянением.

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5. Выход из поста требует максимальной осторожности у людей преклонного возраста и больных с хроническими болезнями внутренних органов (им людям вообще следует воздержаться от употребления животной пищи, а тем более от алкоголя, в течение первых дней после поста).

Добавление рыбы и мясных продуктов к постным блюдам, которые стали привычными, должно происходить очень медленно.

Сбалансированная диета крайне необходима всем людям для сохранения здоровья и предупреждения таких опасных болезней, как атеросклероз, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, злокачественные опухоли и многие другие.