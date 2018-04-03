Украинские военные, получили ранения на Донбассе, пройдут лечение в Бельгии

Отбор проводился бельгийской стороной.

Первая группа в составе трех военных Вооруженных сил Украины пройдет курс лечения и реабилитации в Бельгии.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

«Вскоре первые трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые получили ранения на Востоке во время боевых действий, отправятся для прохождения лечения в Брюссель (Королевство Бельгия)», - сообщили в Минобороны.

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В ведомстве отметили, что украинским военным будет оказана квалифицированная медицинская помощь лучшими бельгийскими специалистами. Срок лечения будет определяться индивидуально для каждого.

В Минобороны добавили, что отбор проводился исключительно бельгийской стороной в декабре 2017 года, по результатам которого было отобрано пять военнослужащих ВСУ, которые получили ранения на Донбассе.