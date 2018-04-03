За останній тиждень на кір в Україні захворіли 699 людей

З початку року від ускладнень кору в Україні померло п'ятеро дітей і двоє дорослих.

За последнюю неделю корью в Украине заболели 699 человек.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

«По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 13-ю неделю 2018 года заболели 699 человек: 331 взрослый и 368 детей. В Украине с начала года от осложнений, вызванных корью, умерли семь человек - пятеро детей и двое взрослых », - сообщили в Центре.

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«Всего в течение 13 недель 2018 года корью заболели 9091 человека - 3270 взрослых и 5821 ребенок. С начала года от осложнений кори умерло семь человек: пятеро детей и двое взрослых», - говорится в сообщении.

В Центре уточнили, что больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1807), Закарпатской (1607), Одесской (1207), Черновицкой (855), Львовской (870) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской и Черниговской (по 12), Херсонской (18) областях.

В Центре напоминают, что лекарств от кори не существует, а остановить вспышку может только вакцинация. В этой связи родителей призвали делать детям профилактические прививки против кори. При этом отмечается, что вакцина есть в наличии во всех регионах. Остаток вакцин в Украине составляет около 304 тысяч доз, а новая поставка вакцины КПК ожидается в апреле. «Если в отдельном лечебном заведении вакцина отсутствует, необходимо обратиться в департамент/управление здравоохранения ОГА, который должен осуществить перераспределение в пределах района или области», - говорится в сообщении.

В рамках усиленной иммунизации по состоянию на 29 марта прививками было охвачено 78,9% детей, которые в свое время пропустили первую дозу КПК, и 83,4% детей, которые своевременно не получили вторую дозу КПК.

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«Если вашему ребенку скоро исполняется 1 год или 6 лет, ему необходимо сделать прививку по календарю прививок. Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, обратитесь в медицинское учреждение для скорейшего получения бесплатной прививки», - посоветовали родителям в Центре.

*** Корь считается опасным вирусным заболеванием с инкубационным периодом от 7 до 17 дней. Вирус распространяется, когда у человека появляются первые признаки заболевания.

Нужно быть очень осторожным, поскольку он передается при любом тесном контакте с больным. Заразиться можно даже при обычном разговоре и, тем более, если больной чихает или кашляет рядом.